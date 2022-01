Moradores do bairro Santo Antônio das Roças Grandes, em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, estão sem o principal acesso para o Centro Histórico da cidade e para Belo Horizonte. Por volta das 16h deste domingo (9), a ponte que faz essa ligação foi interditada após vistoria do Corpo de Bombeiros, em que foram constatadas trincas na estrutura.

Segundo a prefeitura, uma equipe técnica fará uma perícia para avaliar os danos e possíveis riscos. Mas, por enquanto, todas as equipes, incluindo o pessoal da administração, estão nas ruas para dar assistência à população.

Outra ponte que está fechada é a da região de General Carneiro, coberta pelas águas do rio das Velhas. Ela também dá acesso ao Centro Histórico de Sabará e para BH. Não há previsão para liberação das duas estruturas.

Na tarde deste domingo (9), depois de 48 horas de chuvas intensas no município, o tempo firmou e equipes da prefeitura, da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros aproveitaram para resgatar moradores que ficaram ilhados no segundo andar de casas ou em prédios. O trabalho de remoção nas áreas alagadas é importante, porque se voltar a chover, o nível do rio tende a subir.

