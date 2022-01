Exclusivamente neste sábado (29), o centro de testagem gratuita para Covid-19 no bairro Lourdes, região Centro-Sul de Belo Horizonte, estará de portas abertas, das 8h às 16h.

De acordo com a Prefeitura de BH, serão ofertados 300 exames. Os horários para agendamento serão disponibilizados nesta sexta-feira (28) a partir das 16h. O ponto fica na avenida João Pinheiro, 580.

Novo ponto na região Nordeste

A partir desta sexta-feira (28), um novo centro para testagem de Covid será aberto em uma faculdade do bairro União, região Nordeste de BH. Com mais essa ampliação, a oferta de testes somente nas universidades será de cerca de 600 exames por dia.

O ponto fica na avenida Pastor Anselmo Silvestre, 1.495 (4º andar), União.

Todas as marcações devem ser realizadas por meio do portal da PBH e PBH APP. O horário de atendimento nos locais em dias úteis é das 8h às 17h.

Na capital são ofertados testes nos 152 Centros de Saúde, nove UPAs, dois Centro de Doenças Respiratórias (CEDOR), além das universidades. As ampliações para outros locais estão sendo feitas de forma gradativa.

O resultado é repassado ao usuário cerca de 20 minutos após a coleta, pessoalmente, com as devidas orientações.

Como agendar

Quem apresentar quadro gripal, estiver do primeiro ao sétimo dia de início dos sintomas e quiser agendar um horário para o teste, basta acessar o portal da PBH e realizar o cadastro no sistema com os dados, o que possibilitará o acesso para o agendamento.

Na sequência, basta digitar o CPF e data de nascimento e clicar em 'entrar'. Após esse processo será possível a marcação, além da escolha de uma data, horário e local para realização do exame. As opções serão de acordo com a disponibilidade.

Após o agendamento o usuário receberá a confirmação por e-mail com o nome da unidade escolhida para a realização do teste.

A lista com os pontos disponíveis pode ser acessada no portal da PBH.

