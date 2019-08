Os passageiros de ônibus de Belo Horizonte terão um reforço da segurança. A partir da próxima segunda-feira (26), agentes da Guarda Municipal ficarão posicionados nos pontos de ônibus, em locais estratégicos, para coibir a violência dentro do transporte coletivo. De acordo com a prefeitura, a ação preventiva acontecerá no Hipercentro da cidade.

Num primeiro momento, a estratégia ocorrerá somente nos dias de semana, e no período das 18h às 20h. "A partir do fluxo de passageiros informado pela BHTrans, a Guarda Municipal selecionou dez pontos de ônibus para implantar a novidade", explicou a corporação. A ação surgiu para potencializar a operação "Viagem Segura", em que os guardas embarcam nos coletivos de linhas com maior índice de ocorrências de furtos e de roubos.

"Com a presença dos guardas também nos pontos de ônibus, a Secretaria Municipal de Segurança e Prevenção investe em um modelo que se preocupa com o cidadão e não apenas com o fenômeno da criminalidade", destacou o secretário municipal de Segurança e Prevenção, Genilson Zeferino.

Segurança

O balanço da Operação Viagem Segura, equivalente ao período de 1º de janeiro a 31 de julho deste ano, mostra que a Guarda Municipal realizou 7.712 embarques em ônibus que transitam nos corredores das avenidas Antônio Carlos e Nossa Senhora do Carmo, com registro de 67 ocorrências, que resultaram na prisão de 47 pessoas.

Conforme a Guarda Municipal, a atuação dos agentes nos pontos de ônibus ocorrerá de forma simultânea ao trabalho de embarque em coletivos da avenida Antônio Carlos. Já na avenida Nossa Senhora do Carmo, o planejamento prevê que, após as 20h, os guardas dos pontos de ônibus voltem a reforçar as ações dentro de coletivos.

"Estudos demostram que a ação criminosa se dá quando há o criminoso motivado, uma vítima descuidada e um local sem vigilância. Dessa forma, nossa proposta é ocupar alguns desses pontos de ônibus, dar dicas de segurança para essa população e permanecer nesses espaços no período de maior movimentação, para organizar o espaço público e criar um ambiente seguro", explicou o secretário.

Mais agentes

A PBH realizou nesta semana o concurso que prevê a seleção de 500 novos guardas municipais nas ruas da capital mineira. Os aprovados em todas as fases do certame devem começar a trabalhar nos próximos meses.

