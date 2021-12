A partir desta quinta-feira (16), moradores de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, poderão consultar a localização dos ônibus, em tempo real, por meio de um QR Code instalado nos pontos de parada dos coletivos. O dispositivo funciona como um código de barras e pode ser lido pelas câmeras dos celulares.

A iniciativa é uma parceria da Prefeitura de Contagem com o órgão regulador de trânsito e transporte da cidade (Transcon) e permite que os passageiros programem suas viagens ao escanear o código nos principais pontos de embarque e desembarque do município. A prefeitura explicou que o formato de informação neste dispositivo tem um custo menor que os painéis eletrônicos, instalados em 30 pontos de ônibus do município.

De acordo com o diretor de Transportes da Transcon, Luís Castilho, a tecnologia irá facilitar o acesso dos usuários. “O QR Code é uma nova forma de disponibilizar, ao usuário dos ônibus municipais, a informação de quanto tempo falta para o seu ônibus chegar. Além de agilizar a informação, será possível expandir a tecnologia para outros lugares da cidade”, afirma o diretor.

Segundo a prefeitura, a primeira placa com o QR Code foi inaugurada na manhã desta quinta (16), na avenida João de Deus Costa e em 11 pontos de ônibus das regionais Ressaca e Sede. Até o primeiro semestre de 2022, serão mais de 150 pontos equipados.

Ao acessar o QR Code, o usuário será direcionado a uma página do SigaBus, aplicativo de mobilidade por ônibus da cidade, que informa o tempo que falta para cada veículo chegar ao ponto de ônibus onde ele está. O passageiro também pode ter acesso a outros dados, como as linhas que passam pelo local, os quadros de horários e os itinerários.



