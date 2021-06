Belo-horizontinos sem comorbidades e abaixo de 59 anos podem ser convocados para vacinação contra a Covid-19, em ordem decrescente de idade, a partir da próxima semana na capital mineira. A ampliação está condicionada ao recebimento de novas doses, conforme divulgou o secretario Municipal de Saúde, Jackson Machado.

Em entrevista à rádio Itatiaia, ele informou que a imunização do grupo "dependerá da chegada de novas vacinas", e que entende que "pessoas mais velhas têm risco maior de quadros mais graves", por isso começam a ser vacinadas primeiro. O quantitativo necessário não foi informado.

Até o momento, segundo boletim epidemiológico divulgado na quarta-feira (2), mais de 850 mil pessoas receberam a primeira dose da vacina na capital e 394 mil tomaram o reforço, sendo imunizadas por completo. O grupo contemplado até então inclui idosos, profissionais da Saúde, pessoas com comorbidades e deficiência permanente, professores, Forças de Segurança, trabalhadores do transporte aéreo, pessoas privadas de liberdade e moradores de rua.

"Já temos uma população mais jovem vacinada, seja porque tinham comorbidades ou porque eram profissionais da saúde ou da educação. É uma garantia para nós que a tendência da pandemia é de arrefecer na cidade", completou o secretário de Saúde.

De acordo com a prefeitura, há disponibilidade de pessoas e de "todos os insumos necessários para a imediata continuidade do processo". As informações do público elegível para a vacinação, incluindo a população de 18 anos ou mais, estão disponíveis no portal da PBH, neste link.

