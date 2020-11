A transmissão do novo coronavírus em Belo Horizonte caminha na mesma velocidade que moradores e até comerciantes deixam de usar uma das principais armas para conter o contágio: a máscara. Basta rodar pela cidade para flagrar inúmeras pessoas sem o Equipamento de Proteção Individual (EPI), tornando-se potenciais propagadoras da doença que já deixou 1.590 mortos na cidade.

Até o momento, desde 14 de julho, 71 cidadãos foram multados por andarem nas ruas sem a proteção ou usando-a de forma incorreta, como no queixo, segundo a PBH. No total, 7.415 abordagens por descumprimento à legislação que obriga o uso do EPI foram feitas por agentes da Guarda Municipal e da Subsecretaria de Fiscalização.

Flagrantes do desrespeito ao uso obrigatório da máscara foram feitos em várias regiões de BH nos últimos dias Flagrantes do desrespeito ao uso obrigatório da máscara foram feitos em várias regiões de BH nos últimos dias

A falta do EPI é comum em todas as regiões da metrópole. Na Centro-Sul, inclusive no hipercentro, o Hoje em Dia flagrou pedestres e atendentes de lojas, como óticas e lanchonetes, sem máscaras. O mesmo desrespeito também acontece em bairros mais distantes.

“Por aqui, não usam mais, só quando são impedidos de entrar em algum ambiente, infelizmente. É péssimo, pois queremos o fim desse vírus. Muitas pessoas criticam o poder público, mas o que estão fazendo para melhorar a situação?”, questiona a costureira Rosemary de Souza Araújo, de 52 anos, que mora no Maria Helena, em Venda Nova.

Professor da UFMG, o infectologista Unaí Tupinambás diz que a situação preocupa, pois existe o risco de uma nova fase da pandemia mais crítica do que foi a primeira. “A máscara, está mais do que comprovado, pode prevenir a infecção e até a forma mais grave dela, pois a pessoa entra em contato com menos partículas virais. A população está cansada, mas não é hora de relaxar. O vírus não está cansado da gente”.

A pessoa flagrada sem máscara é orientada a colocar o EPI. Se desobedecer, multa de R$ 100

Em nota, a PBH informou que, desde março, promove trabalho de conscientização junto à população para que siga regras rígidas de distanciamento social, uso de máscaras e álcool em gel, dentre outras. As ações acontecem em todas as regiões da capital, afirma a prefeitura.

Presidente da seção mineira da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel-MG), Matheus Daniel diz que os associados são instruídos a cumprir regras sanitárias. “Não compactuamos com quem desrespeita a norma e pedimos que a fiscalização seja rigorosa com esses”.

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL-BH) informou que promove, junto aos comerciantes, a campanha “Loja Segura”, que orienta lojistas a adotarem protocolos de segurança e prevenção ao novo coronavírus no atendimento aos clientes.