As novas e mais duras restrições impostas pela prefeitura para barrar o coronavírus não têm sido suficientes para esvaziar as ruas de BH. Muita gente ainda ignora as ações de segurança, colocando em risco a própria vida, ao andar sem máscara ou se aglomerar em praças, mesmo com os espaços fechados. Nessa segunda-feira (15), a ocupação das UTIs chegou a 93,4% na capital.

Na sexta-feira, o prefeito Alexandre Kalil determinou o fechamento de praças e pistas de caminhada. No entanto, o Hoje em Dia flagrou moradores burlando a regra no sábado, domingo e nessa segunda. Exemplos não faltaram nas praças da Assembleia, Liberdade e JK, além da Pampulha, com pessoas para praticando atividade física. Dados da PBH indicam que o índice de isolamento no 1° dia da mudança cresceu, mas ainda aquém do ideal – de 46,2%, em 6 de março, para 48,2%, sábado.

O infectologista Unaí Tupinambás, do Comitê de Enfrentamento à Pandemia, diz que falta um exemplo a ser seguido. “O representante máximo da nação, que inclusive desrespeita (o isolamento), fala contra o uso de máscara e que não pode haver lockdown”.

O médico pede paciência, pois a vacinação está próxima. “Acreditamos que até o fim de junho a população acima de 60 anos estará vacinada. Pegar Covid agora e morrer é o mesmo morrer na fila da vacinação”.

Fiscalização “implacável”

Kalil disse que a fiscalização será “implacável”. Segundo a prefeitura, os trabalhos foram intensificados, com equipes volantes integradas e blitze realizadas pela Polícia Militar. “Todo o efetivo da Guarda Municipal, composto por 2 mil agentes, está se revezando em turnos”, afirmou a PBH, em nota.