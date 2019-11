A partir desta segunda-feira (11), uma nova linha de ônibus deve diminuir o tempo de viagem entre o Barreiro, na região homônima, e o bairro Buritis, na região Oeste da capital. Trata-se da 3250 (Estação Diamante/Buritis via Palmeiras).

De acordo com a BHTrans, a nova linha é uma solicitação da comunidade e vai beneficiar os moradores dessas regiões, além de substituir o atendimento da linha 3052 (Estação Diamante/BH Shopping via Havaí), que passa pelo bairro Buritis. O itinerário principal da linha 3052 continuará o mesmo, mas os quadros de horários serão alterados.

Veja abaixo o itinerário da linha 3250:

Rua José Furtado Nunes (ponto final – Estação Diamante, plataforma E), avenida João Rolla Filho, avenida Waldyr Soeiro Emrich, rua Arthur Lucchesi, rua Hoffman, avenida Olinto Meireles, rua Maurilio Gomes da Silveira (Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro – Hospital do Barreiro), rua Amílcar Cabral, rua Dona Luiza, rua David Fonseca (Coordenadoria de Atendimento Regional Barreiro – Care - B), rua Dona Lala Fernandes, rua Alfredina Amaral, avenida Waldyr Soeiro Emrich, Viaduto Cinquenta e Oito, Trevo da avenida Waldyr Soeiro Emrich com o Anel Rodoviário, avenida Quatro Mil Cento e Setenta e Dois, rua Úrsula Paulino, rua Augusto José dos Santos, rua Senhora do Porto, avenida Raul Mourão Guimarães, avenida Dom João VI, rua Eduardo Brochado, avenida Dom João VI, avenida Aggeo Pio Sobrinho, avenida Professor Mário Werneck (Parque Aggeo Pio Sobrinho), avenida Prof. Mário Werneck, rua José Rodrigues Pereira, avenida Engenheiro Carlos Goulart, avenida Prof. Mário Werneck (Shopping Paragem), avenida Prof. Mário Werneck (Parque Aggeo Pio Sobrinho), avenida Prof. Mário Werneck, avenida Aggeo Pio Sobrinho, avenida Dom João VI, avenida Raul Mourão Guimarães, rua Senhora Porto, rua Augusto José dos Santos, rua Úrsula Paulino, rua Itamar Teixeira, avenida Eliseu Resende, rua Úrsula Paulino, Viaduto Cinquenta e Oito, avenida Waldyr Soeiro Emrich, rua Alfredina Amaral, rua Dona Lala Fernandes, rua David Fonseca (Coordenadoria de Atendimento Regional Barreiro – CARE – B), rua Dona Luiza (Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro – Hospital do Barreiro), avenida Waldyr Soeiro Emrich, Praça José de Almeida Netto, avenida Waldyr Soeiro Emrich, Praça José de Almeida Netto, avenida Waldyr Soeiro Emrich, avenida João Rolla Filho (ponto final – Estação Diamante).