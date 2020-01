A Agência Nacional de Mineração (ANM) emitiu alerta nesta quinta-feira (23), para que empresas que tenham barragens em Minas Gerais reforcem as equipes de segurança e mantenham o monitoramento diário por causa das chuvas. O aviso abrange também empreendimentos no Rio de Janeiro, Espírito Santo e Goiás. “Solicitamos, ainda, que mantenham atenção às tomadas d'água dos vertedouros garantindo a capacidade vertente de acordo com o projeto”, reforça o comunicado.

A Defesa Civil Estadual divulgou um alerta de chuva de moderada a forte intensidade em mais de 70 cidades por causa da atuação da Zona de Convergência do Atlântico Sul, em conjunto com um sistema de baixa pressão na costa sudeste do Brasil. Nessas condições podem ocorrer tempestades com acumulados entre 80 e 120 milímetros.

Segundo a ANM, Minas Gerais tem 25 barragens em estado de alerta, sendo 18 em nível 1, que significa estado de prontidão e não requer a retirada de moradores das áreas de risco e nem o toque de sirenes.

Outras três estão em nível 2, quando sirenes são acionadas e planos de evacuação são colocados em prática. E quatro em nível 3, quando há risco iminente de rompimento. São elas a B3/B4, em Macacos, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte; Forquilha I e Forquilha III, em Ouro Preto, e a Sul Superior, em Barão de Cocais, na região Central de Minas. Todas são de propriedade da Vale.

