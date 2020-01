Por causa do grande volume de chuvas, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) suspendeu o início das aulas da rede municipal, previsto para 5 de fevereiro. Segundo anúncio feito pela administração municipal, nesta sexta-feira (24), as aulas só serão iniciadas quando a Defesa Civil assegurar que as condições climáticas não representam mais riscos aos estudantes e funcionários.

A PBH também cancelou temporariamente todas as atividades nas instituições de ensino, como os programas Escola nas Férias e Escola Aberta. A recomendação é que a rede parceira faça o mesmo.

De acordo com a prefeitura, a decisão foi tomada depois de entendimento entre a Secretaria Municipal de Educação e a Defesa Civil Municipal, que deu as orientações de acordo com os protocolos de segurança em períodos de chuvas intensas.

Belo Horizonte registrou nessa sexta-feira uma chuva recorde. A capital está em alerta para transbordamentos de rios e risco geológico.