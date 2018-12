Na noite desse sábado (29) um homem de 41 anos foi morto a tiros dentro de um bar em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte. A autoria do crime ainda é desconhecida, mas a suspeita é que a vítima estava cobrando insistentemente uma dívida e por isso foi morto.

Segundo a Polícia Militar, o homem foi encontrado já sem vida caído dentro do estabelecimento localizado no bairro Metropolitano quando foi encontrado. Antes do crime, ele bebia no local junto a outro cliente do bar, quando três homens com as camisas enroladas no rosto entraram e mandaram todo mundo sair, exceto a vítima.

Um deles portava uma arma longa, aparentemente de fabricação caseira, e foi com ela que ele baleou o homem. Depois do assassinato, os suspeitos fugiram a pé. Não foi possível ver o autor dos tiros, portanto, a PM não sabe afirmar a autoria do crime nem o motivo, mas testemunhas disseram que a vítima tinha uma desavença na vizinhança por causa de uma dívida que cobrava. Além disso, as testemunhas também informaram que o homem que morreu era bastante exaltado e nervoso.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) e o crime será investigado pela 10ª Delegacia de Homicídios de Ribeirão das Neves.

