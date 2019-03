Apesar da considerável diminuição no número de pessoas que viajam para fora de Belo Horizonte durante o Carnaval, o fluxo de veículos já é intenso na chegada de Vitória na tarde desta terça-feira (5), segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). A situação poderia ser ainda pior para estes motoristas que chegam à capital se não fosse a Polícia Militar (PM), que conseguiu impedir que o Anel Rodoviário fosse interditado por uma manifestação de moradores da Vila da Luz, na altura do bairro Nazaré, na região Nordeste de Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), por volta das 13h, cerca de 40 moradores do local iniciaram a manifestação, motivada pela falta do abastecimento de água. Revoltados, eles chegaram a tentar bloquear a rodovia, porém, a ação rápida de policiais do Grupamento Especializado em Policiamento de Áreas de Risco (Gepar), do Tático Móvel e do 16º Batalhão da PM conseguiram evitar o fechamento do trânsito na via.



Motoristas já enfrentam trânsito intenso na BR-381, no sentido Vitória-BH Motoristas já enfrentam trânsito intenso na BR-381, no sentido Vitória-BH

Em diálogo com os policiais, os manifestantes exigiram a presença da imprensa no local ou então a solução do problema da falta de água por parte da Copasa. Ainda conforme a PMRv, após algum tempo, o problema foi resolvido pela empresa de abastecimento, dando fim ao protesto, que não chegou a causar retenções no Anel.

A Copasa foi procurada pelo Hoje em Dia e informou, por meio de nota, que uma equipe técnica realizou a manutenção na Vila da Luz. "O abastecimento no local será normalizado, de forma gradativa, no decorrer da noite de hoje (05)", concluiu o texto enviado pela empresa.

Leia mais:

Com discurso contra o racismo, bloco Magnólia invade o bairro Caiçara ao som do jazz

Concentração do Juventude Bronzeada tem protestos e casamento entre integrantes da bateria

Protestos contra morte de negros e críticas políticas marcam o Então, Brilha!