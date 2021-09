A aplicação da segunda dose da vacina da AstraZeneca contra a Covid-19 em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, foi interrompida nessa segunda-feira (13) devido ao desabastecimento do imunizante. A informação foi confirmada pela administração municipal.

De acordo com o Executivo, ainda não há previsão de chegada de novas doses para a retomada da imunização com o composto químico citado. "A recomendação do Estado é aguardar", informou a Secretaria Municipal de Saúde, em nota. Ainda conforme a prefeitura, a situação está comprometida "devido ao desabastecimento do imunizante, situação semelhante a que vem ocorrendo em todo o país".

Conforme a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), a falta de doses é resultado do atraso na entrega do Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA), componente utilizado na produção da vacina e que é importado da China. Ainda segundo a Fiocruz, as próximas entregas ao Ministério da Saúde estão programadas para ocorrer até 17 de setembro.

A reportagem procurou a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) e o Ministério da Saúde para falar sobre o tema, e aguarda retornos.

