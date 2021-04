Motoristas de aplicativo cadastrados na Uber poderão gravar vídeos durante as corridas realizadas em Belo Horizonte. Esta semana a empresa iniciou um piloto do recurso, que será disponibilizado por meio de um app parceiro e permitirá que os condutores usem a própria câmera do celular para gravação das viagens.

Segundo a Uber, o recurso ainda está em fase de testes e tem como objetivo ampliar o impacto da tecnologia na segurança dos motoristas. Se implementada, a solução estará disponível a qualquer um que queira dirigir com o app, em qualquer lugar. Os passageiros serão previamente avisados sobre a gravação e poderão cancelar a corrida se assim preferir.

O piloto, que começou com um grupo reduzido, será aos poucos expandido até chegar a todos os motoristas parceiros de Belo Horizonte. Os condutores podem escolher participar ou deixar o projeto a qualquer momento.

"Desde que a Uber definiu, em âmbito global, segurança como sua prioridade, temos continuamente buscado testar novas tecnologias que nos ajudem a avançar nesse tema. Queremos entender se essa tecnologia de gravação de imagens pode contribuir para que motoristas parceiros e usuários tenham ainda mais tranquilidade para continuar usando a Uber, claro que sempre respeitando as normas de privacidade", explica a diretora-geral da Uber no Brasil, Claudia Woods.

Segundo a empresa, assim como já ocorre no recurso de gravação de áudio, a gravação de vídeo também permanecerá criptografada no celular, sem que ninguém possa acessá-la, nem o próprio motorista.

"Quando o arquivo for enviado, ele ficará armazenado com a empresa parceira, que terá acesso apenas às informações básicas do parceiro e data/horário da gravação, mas sem qualquer dado sobre usuários, pontos de embarque e desembarque. Se, mais tarde, o parceiro decidir abrir uma reclamação de segurança, ele terá a opção de adicionar o vídeo em questão. Só então a Uber terá acesso às imagens", informou o aplicativo.

Além do chamado aberto pelo próprio parceiro para solicitar uma investigação à Uber, só as autoridades competentes podem solicitar acesso às imagens para a empresa, na forma da lei.

