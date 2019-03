Em protesto contra a tragédia de Brumadinho e o marco de um ano do assassinato de Marielle Franco, integrantes do Movimento Sem Terra (MST) bloquearam a passagem de um trem da Vale, nesta quinta-feira (14). A ação foi registrada em Sarzedo, cidade vizinha a Brumadinho. A composição passa diariamente pelo município carregada de minério de ferro extraído do quadrilátero ferrífero de Minas.

Conforme o MST, cerca de 400 mulheres participaram do ato com objetivo de denunciar "a violência da mineração predatória contra as mulheres; a ameaça ao abastecimento de água à população gerada pelas mineradoras e sua total irresponsabilidade ambiental, além da sonegação da previdência e o não pagamento dos impostos sobre a extração mineral".



O grupo alega que a Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM), pago pelas mineradoras aos municípios para garantir a exploração, não corresponde ao desenvolvimento da região, tornando-a "dependente" de um "modelo de mineração estritamente vinculado à lógica capitalista".



Durante o ato, a Polícia Militar foi acionada e houve confronto com os manifestantes. De acordo com a corporação, não há registro de feridos.



