Por causa de falta de energia elétrica e falha nos geradores do Hospital Júlia Kubitschek, oito pacientes do Centro de Terapia Intensiva (CTI) tiveram de ser transferidos na noite desta segunda-feira (27). De acordo com a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig), eles foram levados para o Hospital Eduardo de Menezes e para a Maternidade Odete Valadares.

A fundação informou que a transferência foi uma medida preventiva e o problema foi resolvido em 20 minutos, reestabelecendo o funcionamento dos geradores do hospital, localizado na região do Barreiro. Também frisou que, em nenhum momento, houve desassistência aos pacientes internados na unidade.

Nesta terça-feira (28), o funcionamento no Júlia Kubitschek acontece normalmente, segundo a Fhemig.

