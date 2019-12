Ao dar uma "zapeada" pelas redes sociais, você também tem a impressão de que todos os seus amigos, familiares e conhecidos mineiros estão na praia? Se não, talvez você seja o mineiro que está curtindo a sombra e a água fresca do litoral. A viralização de fotos na praia nesta época do ano acabou virando piada por aqui.

Parece q td mundo foi pra praia e eu fiquei cuidando de Minas Gerais — Bryza (@bryzadinizz) December 27, 2019



Um levantamento do Ministério do Turismo mostra que, de fato, o segmento mais buscado por 61,6% dos mineiros para os meses de dezembro, janeiro e fevereiro, é o de sol e praia. A pesquisa foi realizada em setembro de 2019 junto a agências de viagens do Estado.

Clique para ampliar Clique para ampliar

No ranking dos destinos mais demandados por moradores de Minas, o Nordeste lidera, com folga, a preferência dos moradores de Minas Gerais. Em primeiro lugar está Porto Seguro, na Bahia, em segundo, Natal, no Rio Grande do Norte, seguido por Maceió (Alagoas), Fortaleza (Ceará) e Ipojuca (Pernambuco).

O público que mais busca as agências de viagens no Estado são casais com filhos (30,5%). Outros 21,5% são aqueles que viajam com cônjuge ou namorado (a) e 20,5% são viajantes que vão com algum familiar ou amigos.