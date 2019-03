No primeiro dia de lançamento do Transforma Minas, nesta segunda-feira (11/3), a página oficial do programa, que divulga de forma inovadora as vagas de chefia, direção e superintendência das secretarias e órgãos da administração direta e indireta, teve 81.905 acessos.

Segundo a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), em média, 300 usuários utilizam o portal ao mesmo tempo, local onde está hospedada a página do programa. Devido ao interesse público na iniciativa, no entanto, esse número chegou a 2 mil usuários simultâneos em horários de pico.

Nesta terça-feira (12), além das quatro vagas já ofertadas – subsecretário da Receita Estadual da Secretaria de Estado de Fazenda (SEF); subcontrolador de Governo Aberto e corregedor-geral, da Controladoria-Geral do Estado (CGE), e superintendente de Proteção Social da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedese) – foi aberto o processo de inscrição para o cargo de diretor técnico da Prodemge.

Para saber detalhes dos cargos, exigências, atribuições e salários, basta clicar no botão (+) do lado do cargo. Para chegar às vagas é só entrar na aba “Seleções Abertas” da página eletrônica. Importante salientar que, iniciado o processo de inscrição, o candidato deverá dar aceite ao Termo de Responsabilidade, disponível na plataforma, que dispõe sobre as regras do processo.

O governo ressalta que a seleção se dará exclusivamente pelo site oficial do programa. Desde segunda-feira (11), todos os interessados, inclusive servidores do Estado, podem começar a se inscrever no programa Transforma Minas. Algumas funções serão exclusivas para concursados do Estado.

Objetivo

O programa dará continuidade ao processo que se iniciou com a seleção dos secretários e é inspirado em modelos e práticas bem-sucedidas de gestão de pessoas no setor público, adotados em países como Austrália, Chile e Reino Unido. Até o final do ano, deverão ser oferecidos, ao longo do processo, 300 postos na administração direta, sendo que a administrativa indireta, em um segundo momento, deverá disponibilizar 200 vagas a serem preenchidas por meio da nova metodologia de contratação do Governo.

"O objetivo é transformar a cultura de gestão de pessoas no setor público, replicar as melhores e mais atualizadas práticas da iniciativa privada e de setores públicos no mundo. A gente pretende selecionar lideranças em grande escala para o governo. Não estamos falando de uma ou duas posições, mas de um número significativo de posições que consigam fazer a diferença na administração do Estado. Nosso objeto é escolher as melhores pessoas para aprimorar a gestão do Estado e, cada vez mais, profissionalizá-la, criando critérios objetivos de meritocracia", afirmou o secretário de Planejamento e Gestão, Otto Levy. Ele ainda ressaltou que o programa não criará novos cargos e, consequentemente, não trará novas despesas ao Estado.

Parceria

Fruto de um Acordo de Cooperação Técnica (ACT), entre o Governo de Minas e a Fundação Lemann, por meio da Aliança, que reúne organizações do terceiro setor, formada pela Fundação Brava, Fundação Lemann, Instituto Humanize e Instituto República, a parceria não envolve transferência de recursos financeiros entre as partes.

As entidades se uniram para construir, em parceria com o setor público, soluções inovadoras e têm somado esforços em projetos que promovam o aprimoramento da gestão pública, por meio da produção de conhecimento, mobilização social e estruturação de modelos e boas práticas, entre outras ações.

Leia mais:

Governo de Minas abre vaga para diretor da Prodemge com salário de R$ 22 mil

Governo de Minas abre primeiras inscrições para preencher vagas de chefia; salário chega a R$ 19 mil

Inscrição para 500 cargos de chefia no Governo de Minas ainda não está disponível