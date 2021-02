Um poste de iluminação pública caiu sobre um caminhão-baú que passava pela rua João Batista Vieira do bairro Camargos, na região Noroeste de Belo Horizonte, na manhã desta quarta-feira (3). O motorista não se feriu.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o condutor do veículo, de 47 anos, acionou a corporação, por volta das 6h40, e informou que estava com receio de descer do caminhão e sofrer uma descarga elétrica.

Duas equipes de Bombeiros e uma da Cemig foram ao local e realizaram os procedimentos de isolamento e desligamento da rede elétrica para a retirada do motorista em segurança.

Ainda conforme a corporação, o homem relatou que a estrutura caiu sobre o caminhão sem que tivesse ocorrido algum tipo de acidente. A fiação também atingiu um carro de passeio que estava estacionado na via, mas sem ocupantes.

O Hoje em Dia procurou a Cemig para obter mais informações sobre o caso e aguarda retorno.

Leia mais:

Minas registra 19 casos de 'furões' à fila da vacinação contra Covid por dia

'Calculadora' desenvolvida na UFMG ajuda a salvar vidas, ao adiantar risco de morte por Covid

CCBB reabre hoje com exposição dedicada ao pioneiro da arte cinética no Brasil