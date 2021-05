Na próxima semana, nos dias 27 e 28, a gasolina será vendida a R$ 3,225 em um posto da avenida do Contorno, número 10.325, no bairro Carlos Prates, região Noroeste de Belo Horizonte. O valor será praticado devido à 15ª edição do Dia Livre de Impostos (DLI). Para garantir o desconto, os interessados devem ficar atentos às regras (confira abaixo).



Para evitar aglomerações, serão disponibilizados vouchers, que devem ser adquiridos pelo site ou aplicativo do Clube de Vantagens da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL-BH), em 24 e 25 de maio. O cadastro será limitado a um por CPF e somente carros de passeio poderão participar.



O voucher deve ser apresentado no momento do abastecimento, que será das 6h às 18h. O pagamento será feito no local, limitado a R$ 130 por veículo, o que corresponde a 40 litros. Segundo a CDL, o posto irá limitar 5 mil litros para esta ação, o que atende a 122 carros.

De acordo com o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados do Petróleo do Estado de Minas Gerais (Minaspetro) – entidade que está subsidiando a gasolina –, Carlos Eduardo Guimarães, o DLI busca conscientizar o consumidor sobre os fatores que elevam o preço do combustível.

“É muito comum ouvirmos reclamações dos consumidores sobre o preço da gasolina. Contudo, neste dia eles conseguem perceber que o que eleva o valor final não são os postos de abastecimentos, mas sim os impostos que representam quase a metade do preço final na bomba”, diz.

Dia Livre de Impostos

Na 15ª edição, o Dia Livre de Impostos promovido pela CDL e com abrangência nacional, é, segundo os organizadores, um manifesto contra a alta carga tributária praticada no país e sem retorno à população. Em 2021, o DLI será realizado em 1.184 lojas de 191 cidades do país.

São drogarias, perfumarias, supermercados, autoescolas, escolas de idiomas, lojas de material de construção, pet shop, lojas de calçados, roupas e acessórios, dentre outras. A lista completa pode ser consultada no site.

