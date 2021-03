Para chamar a atenção sobre os aumentos no preço dos combustíveis, uma ação em um posto de gasolina no bairro Santa Efigênia, na região Leste de Belo Horizonte, vai vender gasolina a R$ 3,50 o litro para motoristas de aplicativo e de entrega na capital. Ao todo, serão atendidos 200 carros e 200 motos.

A partir das 10h, cada motorista vai poder abastecer até 20 litros de gasolina por carro. Já para os motociclistas o limite é de 10 litros por moto. A ação “Combustível a Preço Justo”, do Sindicato dos Petroleiros de Minas Gerais (Sindipetro/MG) e da Central Única dos Trabalhadores (CUT-MG) quer chamar a atenção sobre a necessidade de mudança da atual política de preços e mostrar que os combustíveis no Brasil podem ser mais baratos.

Nesta quinta-feira (4) diversas cidades do país irão participar do “Dia Nacional dos Combustíveis a Preços Justos”. As atividades de venda subsidiada de combustível serão feitas em parceria com centrais sindicais, sindicatos de outras categorias e movimentos sociais em defesa das estatais, dos serviços públicos e contra a reforma administrativa. Em Minas, a venda será subsidiada pelo próprio Sindipetro/MG e a CUT-Minas.

Segundo o coordenador do Sindipetro/MG, Alexandre Finamori, é preciso mudar a política de preços. “Reduzir impostos é importante, mas não é suficiente. Trocar o presidente da Petrobras também não resolve. Vender as refinarias brasileiras muito menos. Nós acreditamos em uma Petrobras estatal que assuma o lado do povo. Uma Petrobrás comprometida com o preço justo para a população, e menos com o lucro dos acionistas”, Finamori.

A iniciativa ocorre após a disparada nos preços de combustíveis nos últimos dias e a greve de tanqueiros em Minas, na última sexta-feira (26). Na segunda-feira (1), a Petrobras anunciou mais um aumento dos preços da gasolina e do diesel nas refinarias – o quinto em 2021.

Segundo a estatal, a gasolina ficará 4,8% mais cara e o diesel, 5%. Dados colhidos pelo Sindicato dos Revendedores de Combustíveis (Minaspetro) indicam que, de novembro do ano passado até o final de fevereiro, a gasolina ficou 46% mais cara nas refinarias e o diesel, 41%.

Serviço:

Campanha Combustível a Preço Justo

Data: 04/03 - Quinta-feira

Hora: 10h - distribuição dos vouchers

Local: Posto Rodike S/A - Rua Niquelina, nº 546, Santa Efigênia