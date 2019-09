Moradores do bairro mais populoso de Belo Horizonte estão tendo de se deslocar mais para conseguir se vacinar. Há 14 dias, a geladeira que armazena as doses do Centro de Saúde Marco Antônio de Menezes, no Sagrada Família, região Leste da capital, está com defeito e o serviço de vacinação teve de ser interrompido.

Os pacientes estão sendo encaminhados para o Centro de Saúde Horto, localizado à rua Anhanguera, 224, no bairro Horto. A previsão de substituição da geladeira é para o dia 30 de setembro, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde.

O bairro Sagrada Família tem mais de 34 mil moradores, de acordo com o Censo de 2010. No setor de vacinação do centro de saúde localizado na avenida Petrolina, são realizados cerca de 70 atendimentos diários. “Quem procura a unidade recebe orientação dos profissionais, verifica a situação do cartão vacinal e é indicada a procurar a unidade mais próxima”, afirma a secretaria.

Veja o cartaz que orienta os usuários a buscarem o centro de saúde mais próximo:

