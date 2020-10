Para aumentar a cobertura vacinal no país, o chamado Dia D de mobilização nacional está sendo realizado neste sábado (17) em todas as unidades de saúde, voltado para crianças e adolescentes menores de 15 anos.

Este público terá a oportunidade de atualizar a caderneta com até 18 tipos de vacinas, entre elas as de poliomielite, sarampo, caxumba, febre amarela, rubéola e hepatite A e B. Os postos ficarão abertos até às 17h.

De acordo com Josianne Gusmão, coordenadora do Programa de Imunizações da Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais, a expectativa é de vacinar 95% das 4,45 milhões de crianças nesta faixa etária no Estado.

De acordo com o Ministério da Saúde, o número de pessoas não vacinadas tem crescido nos últimos anos. Com isso, doenças que já estavam eliminadas no Brasil voltaram a ser um problema de saúde.

A campanha de multivacinação teve início em 5 de outubro e prosseguirá até 30 deste mês. A falta do cartão não impede a vacinação.