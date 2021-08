Belo Horizonte e pelo menos seis cidades da região metropolitana vão aproveitar o fim de semana para avançar na campanha de vacinação contra a Covid-19. Na capital, 60 mil pessoas devem ser imunizadas. Pela primeira vez, o Executivo aplicará as doses num domingo.

Neste sábado, a capital vai proteger os moradores de 26 anos, completados até 31 de agosto. Amanhã, é a vez daqueles com 25. O atendimento nesses dias será das 7h30 às 14h, em postos fixos e extras, e das 8h às 14h no drive-thru.

Em Rio Acima, na Grande BH, serão contemplados os cidadãos de 30 anos hoje, enquanto Igarapé vai imunizar os de 29. Nesta mesma data, Sarzedo distribuirá as injeções para aqueles com 26 anos ou mais; Itaguara e Raposos, para os de 25. Já Matozinhos vacina a população acima dos 22 anos.

Dos 34 municípios da região, três já alcançaram o público de 18 anos. Confins já imunizou toda a população adulta, enquanto Nova Lima e São Joaquim de Bicas estão perto da meta. Por outro lado, oito localidades ainda estão na faixa dos 30 anos ou mais - caso de Santa Luzia.

Capital

Mais de 1,6 milhão de pessoas foram protegidas em Belo Horizonte, o equivalente a 73% do público-alvo. Deste grupo, 800 mil receberam o reforço. A vacina da Janssen, administrada em dose única, foi aplicada em 58 mil moradores.

Focado na volta às aulas presenciais do ensino superior, o Executivo estipulou o cronograma da vacinação da próxima semana. Até domingo, todos os moradores de 21 a 24 anos deverão ser imunizados contra o coronavírus. Ao mesmo tempo, haverá aplicação do reforço em profissionais da educação e trabalhadores do transporte aéreo.

Repescagem

Usuários que perderam o prazo para a segunda dose podem comparecer a postos de vacinação espalhados pelas nove regionais de BH. Para isso, é necessário confirmar no cartão de vacina o imunizante aplicado e consultar os locais para aplicação. Só poderão antecipar a segunda dose as pessoas do grupo convocado, cuja data marcada no documento seja menor ou igual a sete dias.

