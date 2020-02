Os centros de saúde de Belo Horizonte estão abertos neste sábado (15), até as 17h, exclusivamente para aplicação da vacina contra o sarampo em crianças e jovens entre 5 e 19 anos. Até o fim da campanha, em março, a expectativa é vacinar cerca de 180 mil pessoas.

De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte, para a proteção contra a doença são necessárias duas doses da vacina para pessoas até 29 anos e uma dose para quem tem de 30 a 49 anos. Para as crianças, a primeira dose é dada aos 12 meses e a segunda aos 15 meses.

Devido ao surto da doença no país, desde agosto de 2019 as crianças de 6 a 11 meses também estão sendo imunizadas com a dose zero. Para essa faixa etária o esquema vacinal é formado por três doses.

Na capital, ainda segundo a PBH, a faixa etária com menor índice de vacinação para segunda dose é de adolescentes com 15 e 16 anos, com 29,80% de proteção, seguida jovens de 13 e 14 anos, com 57% de cobertura.

Já entre aqueles que têm entre 17 e 19 anos, a cobertura está em 67%. A expectativa da Secretaria Municipal de Saúde é vacinar cerca de 180 mil pessoas durante a campanha, que vai até o dia 13 de março.