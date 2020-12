O professor universitário, gestor de Projetos de Marketing das Faculdades Promove e Kennedy e sócio proprietário da Cliave Assessoria em Marketing Digital e Eventos, Douglas Belato, acredita que a principal tendência do marketing digital para o próximo ano é potencializar a experiência do consumidor com foco na fidelização e, consequentemente, no aumento das vendas.

As redes sociais abriram novas perspectivas e novos desafios para os varejistas. O marketing digital auxilia a decifrar os desejos dos consumidores e ajuda a alavancar a experiência na hora da compra.

Para Douglas Belato, o marketing de conteúdo também estará em alta em 2021. É uma estratégia para atrair cliente de maneira sutil, com conteúdos relevantes e valiosos, tornando a experiência do consumidor única com aquele determinado produto.

Acompanhe a entrevista na íntegra: