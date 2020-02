Teoricamente, falta uma semana para que as pessoas coloquem o glitter e a fantasia e saiam às ruas de Belo Horizonte, aproveitando o Carnaval!

Quem não aguenta esperar as datas oficiais da festa mais popular do mundo, contudo, pode aproveitar o "batuque antecipado" na capital.

Completando 45 anos, a Banda Mole faz seu tradicional pré-carnavalesco desfile neste sábado (15), com a presença dos blocos "Então, Brilha!", "Baianas Ozadas", "Quando Come Se Lambuza", "Funk You", "Swing Safado", "Pacato Cidadão" e "Batuque Coletivo", além de Djs e outras bandas.

Banda Mole agita os foliões neste sábado (15), a partir das 15h

O Concurso de Marchinas Mestre Jonas chega na reta final e será escolhida a canção hit e as marchinhas do Carnaval 2020. Além disso, vários blocos agitam os foliões pelas noves regionais de BH, com ensaios privados ou desfiles nas ruas.

Para as datas oficiais, são esperados 5 milhões de pessoas na cidade. Ao todo, 453 blocos farão 520 cortejos. Desses, 133 desfilam pela primeira vez.

Sexta-feira (14)

Vou Ali e Volto

Gratuito

18h

Cirio Bar (av. Brg. Eduardo Gomes, 71 - Dom Bosco)

Garotas solteiras

Contribuição a partir de R$ 5 + doação roupas e calçados (a partir do 39)

18h

Samba do Queixinho (av. do Contorno, 1328 - Floresta)

Truck do Desejo

Ingressos por R$ 10 disponíveis no link

19h

Yanã (rua Niquelina, 765 - Santa Efigênia)

Cortejo Abre-te Sesámo

Gratuito

19h

Praça Rio Branco (Av. Santos Dumont - Centro)

Chega o Rei

Ingressos por R$ 10 na portaria

19h

Mercado Cultural (rua Frei Conceição Veloso, 145 - Alto dos Pinheiros)

Estagiário Brass Band

Gratuito

19h30

Praça Floriano Peixoto



Ordináááários

Entrada gratuita até 20h | Após ingressos por R$ 10

20h

Despetados (Av. Francisco Sá, 126 - Gutierrez)

Baianas Ozadas

Ingressos gratuitos disponíveis no link

20h

Bora-bora (av. Guarapari, 93 - Santa Amelia)



Concurso Marcinha Mestre Jonas

Ingressos por R$ 20 disponíveis no link

20h

Distrital (Opala - Cruzeiro)

Pena de Pavão de Krishna + Swing Safado + Coco da Gente

Ingressos por R$ 25 por disponível no link

21h

Espaço Raja (av Raja Gabáglia, 4678 - Santa Lúcia)



Fúnebre + Ziriggydum + Swing Safado

Ingressos por R$ 15 disponíveis no link

21h

Granfino's (av. Brasil, 326 - Santa Efigênia)



Funk You

Ingressos por R$ 30 disponível no link

20h

Serraria Souza Pinto

Tira o Queijo

Gratuito

23h

rua Aarão Reis



Sábado (15)

Querubloco

Gratuito

8h

Rua Professor Mello Cancado, 301 - Sion

Primeiros Passos

Gratuito

08h30

Rua Cristina, 157 - Anchieta

Carnasambinha (Infantil)

Gratuito

8h

Rua São Romão, 354 - Santo Antônio

Fera Neném

Gratuito

9h

Rua Dos Dominicanos, 18 - Serra

Cortejo Us Beethoven

Gratuito

9h

av. Getúlio Vargas 792 - Savassi



Cortejo Mamá na Vaca

Gratuito

9h

Praça Cairo - Santo Antônio

Aprova Que Eu Quero Sambar

Gratuito

9h

Praça Nova York, 26 - Sion



Cortejo Mamamiga Folia

Gratuito

9h

Praça João Pessoa - Funcionários

Intervalo

Gratuito

9h30

Rua Dos Tabaiares, 93 - Floresta



Esquina

Ingressos por R$ 12

10h

O Muringueiro (rua Juacema, 416 - Graça)

Duro

Gratuito

12h

Rua Alvinopolis, 423 - Santa Tereza

Cortejo Atenção, Creuzebeck

Gratuito

12h

Praça Dr. Carlos Marques, 551 - Calafate

Cortejo Vexame

Gratuito

12h

Rua Minueto, 302 - Santa Amélia

Pracinha

Gratuito

12h30

Praça Senhor Bom Jesus, 50 - Bom Jesus

Cortejo Tapa de Mina

Gratuito

13h

Rua Maria Clara Valadares, 594 - Santa Efigênia

Cortejo Garota Eu Vou Pro Califórnia

Gratuito

13h

Conjunto Califórnia I (rua das Clarinetas, 75)

Desfile Banda Mole

Gratuito

13h

Av. Afonso Pena



Cortejo Quem É Essa Aí, Papai?

Gratuito

13h

Rua Rio Grande do Norte, 60 - Santa Efigênia

Cortejo Ziguiriguidum

Gratuito

13h

Av. Petrolina, 90 - Horto Florestal



Afropunk

Gratuito

13h

Avenida Bernardo Monteiro, 28 - Floresta



Renafolia

Gratuito

13h

Praça Urupes, 110 - Renascença



Apaetucada

Gratuito

13h30

Rua Cristal, 73 - Santa Tereza

Cortejo Clandestinas

Gratuito

14h

Rua da Bahia, 19 - Centro

CSH

Gratuito

14h

Rua Conde de Monte Cristo, 146 - Ipiranga



Batiza

Ingressos por R$ 10 na portaria

14h

Yanã Bar (rua Niquelina, 765 - Santa Efigênia)

Haja Amor

Gratuito

14h

Armazém do Campo (av. Augusto de Lima, 2136 - Barro Preto)

Cortejo Duro

Gratuito

14h

Rua Alvinópolis, 423 - Santa Tereza



Minha Mulher Deixa Não

Gratuito

14h

Rua Presidente Costa E Silva, 100 - Bairro das Indústrias

Bloco do Barba Roxa

Gratuito

14h

Rua Donato da Fonseca, 107 - Coração de Jesus

Cortejo Xibiu

Gratuito

14h

Praça do Coreto

Cortejo Dread Locko

Gratuito

14h

Av. Jacareí , 630 - Pindorama



Afro Magia Negra

Gratuito

14h

Rua Itararé, 566 - Concórdia



Dread Locko

Gratuito

14h

Rua Jacarei, 550 - Pindorama



Bloco #LBÇA

Gratuito

Avenida José Maria Alkimim, 193 - Belvedere

Cortejo Bandulino

Gratuito

15h

Rua Tomé de Souza, 825 - Savassi



Cortejo Diz Que Me Ama, Pô

Gratuito

15h

Rua São Romão, 220 - Santo Antônio



Sagrada Folia

Gratuito

15h

Rua Pitangui, 3230 - Horto



Cortejo Boi Rosado

Gratuito

15h30

Rua Mármore, 227 - Santa Tereza



Luz de Tieta + Dos Hermanos + Andacunfé + Swing Safado + Alalaor + Volta, Belchior + Lindo Bloco do Amor + A Santé e os Inocentes

Doação de um 1kg de alimento não perecível

16h

Mercado Distrital de Santa Tereza (rua São Gotardo, 273 -Santa Teresa)



Cortejo Magalhães

Gratuito

17h

Av. Francisco Salles, 23 - Floresta



Cortejo Gafieira

Gratuito

17h

Rua Tupinambás, 597 - Centro



Baião de Rua + Chama o Síndico

Ingressos por R$ 20 disponíveis no link

21h

Iate Tênis Clube (av. Otacílio Negrão de Lima, 1350 - São Luiz)

Toca Raul

Ingressos por R$ 15 na portaria

22h

A Casa de Cultura (rua. Padre Marinho, 30 - Santa Efigênia)

Domingo (15)

Cortejo Padecendo Paraíso

Gratuito

9h

Praça Savassi



Cortejo Tete a Santa

Gratuito

9h

Praça Duque de Caxias



Cortejo Tricolor

Gratuito

10h

Rua Oliveira, 523 - Cruzeiro



Mindinho

Gratuito

10h

Rua Passa Tempo, 562 - Carmo



Me Beija Que Eu Sou Pagodeiro

Gratuito

10h

Sala Minas Gerais (rua Tenente Brito Melo, 1090 - Barro Preto)



Cortejo Asa de Banana

Gratuito

10h

Av Getúlio Vargas com Afonso Pena



Cortejo Pula Catraca

Gratuito

10h

Pracinha do Colégio Batista



Cortejo Almas Empenadas

Gratuito

11h

Praça Nossa Senhora da Paz



Cortejo Bloco Encantado

Gratuito

11h

Av Petrolina, 410 - Horto Florestal



Truck do Desejo

Gratuito

12h

Rua Genoveva de Souza, 1851 - Sagrada Família



Angola Janga + Samba das Pretas

Ingressos por R$ 20 disponíveis no link

12h

Espaço Gofree (rua Francisco Soucasseaux, 54 - Lagoinha)

Cortejo Alalaor

Gratuito

12h

Rua Divinópolis, 428 - Santa Tereza



Cortejo Lua de Crixtal

Gratuito

12h

Rua Gabro, 41 com Marmore - Santa Tereza



Cortejo Me Deixe

Gratuito

13h

Av. Getúlio Vargas com Prof Moraes



Cortejo Dos Hermanos

Gratuito

13h

Rua Sapucaí



Cortejo @bsurda

Gratuito

13h

Praça Rui Barbosa



Fúnebre

Ingressos por R$ 5 no link

14h

Granfino's (av. Brasil, 326 - Santa Efigênia)



Cortejo Bloco Show

Gratuito

14h

Rua Santos, 2200 - Jardim America



Toca Raul

Ingressos por R$ 10 na portaria

14h

Bar Yanã (rua Niquelina, 765 - Santa Efigênia)



Da Língua

Gratuito

14h

Rua Deputado Claúdio Pinheiro Lima, 171 - Glória



Transborda

Gratuito

14h

ABC do Espeto (rua Leni Amaral, 360 - Novo Progresso, Contagem)



Ziguiriguidum

Gratuito

14h

Praça Santa Rita, 20 - Esplanada

Então, Brilha + Me Beija + Havayanas + Quando Come + É o amô + Funk You + Beiço

Ingressos por R$ 20 disponíveis no link

14h

Serraria Souza Pinto



Vou Ali e Volto

Gratuito

14h30

Praça Tejo



Filhos da PUC

Ingressos a partir de R$ 15 disponíveis no link

15h

Rust Music Bar (av. Professor Mário Werneck, 50 - Estoril)



Pacato Cidadão + Sexta, ninguém sabe?

Gratuito até às 16h30 pelo link

Distrital

15h



Abre Que To Passanu

Gratuito

15h

Mito Bar (Rua Pium-Í, 672 - Anchieta)



Emoções + Românticos São Loucos + Avôhai + Cavalo Marinho + Cinara + Coco da Gente + Esquina + Então, brilha + Pescadores + Aline Calixto

Ingressos gratuitos com doação de 1kg alimento não perecível

16h

Mercado Distrital de Santa Tereza (rua Ouro Fino, 452 - Cruzeiro)



Cortejo Circuladô

Gratuito

16h

Av. Bernado Monteiro, 28 - Floresta



Cortejo Swing Safado convia Babadan

Gratuito

16h

Conjunto Santa Maria

Cortejo Mora Bloco Convida Carona do Amor

Gratuito

16h

Av. Fleming, 670 - Ouro Preto

Tiete da Vevete

Gratuito

16h

Icognita (av. do Contorno, 8412 - Santo Agostinho)

*Amanda Souza, sob supervisão de Evaldo Magalhães