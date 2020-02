O pré-Carnaval de Belo Horizonte continua a todo vapor neste domingo (16). Os blocos, espalhados por toda a cidade, iniciam cedo e vão até o fim da tarde. Entre as atrações, um evento na Serraria Souza Pinto promete reunir diversos blocos tradicionais da cidade, incluindo Então, Brilha, Havayanas Usadas, Funk You e Beiço do Wando. Os ingressos custam R$ 20.

Veja a lista de blocos e programe-se! E se quiser bloco mais vazio, clique aqui.

Cortejo Padecendo Paraíso

Gratuito

9h

Praça Savassi

Cortejo Tete a Santa

Gratuito

9h

Praça Duque de Caxias

Cortejo Tricolor

Gratuito

10h

Rua Oliveira, 523 - Cruzeiro

Mindinho

Gratuito

10h

Rua Passa Tempo, 562 - Carmo

Me Beija Que Eu Sou Pagodeiro

Gratuito

10h

Sala Minas Gerais (rua Tenente Brito Melo, 1090 - Barro Preto)

Cortejo Asa de Banana

Gratuito

10h

Av Getúlio Vargas com Afonso Pena

Cortejo Pula Catraca

Gratuito

10h

Pracinha do Colégio Batista

Cortejo Almas Empenadas

Gratuito

11h

Praça Nossa Senhora da Paz

Cortejo Bloco Encantado

Gratuito

11h

Av Petrolina, 410 - Horto Florestal

Truck do Desejo

Gratuito

12h

Rua Genoveva de Souza, 1851 - Sagrada Família

Angola Janga + Samba das Pretas

Ingressos por R$ 20 disponíveis no link

12h

Espaço Gofree (rua Francisco Soucasseaux, 54 - Lagoinha)

Cortejo Alalaor

Gratuito

12h

Rua Divinópolis, 428 - Santa Tereza

Cortejo Lua de Crixtal

Gratuito

12h

Rua Gabro, 41 com Marmore - Santa Tereza

Cortejo Me Deixe

Gratuito

13h

Av. Getúlio Vargas com Prof Moraes

Cortejo Dos Hermanos

Gratuito

13h

Rua Sapucaí

Cortejo @bsurda

Gratuito

13h

Praça Rui Barbosa

Fúnebre

Ingressos por R$ 5 no link

14h

Granfino's (av. Brasil, 326 - Santa Efigênia)

Cortejo Bloco Show

Gratuito

14h

Rua Santos, 2200 - Jardim America

Toca Raul

Ingressos por R$ 10 na portaria

14h

Bar Yanã (rua Niquelina, 765 - Santa Efigênia)

Da Língua

Gratuito

14h

Rua Deputado Claúdio Pinheiro Lima, 171 - Glória

Transborda

Gratuito

14h

ABC do Espeto (rua Leni Amaral, 360 - Novo Progresso, Contagem)

Ziguiriguidum

Gratuito

14h

Praça Santa Rita, 20 - Esplanada

Então, Brilha + Me Beija + Havayanas + Quando Come + É o amô + Funk You + Beiço

Ingressos por R$ 20 disponíveis no link

14h

Serraria Souza Pinto

Vou Ali e Volto

Gratuito

14h30

Praça Tejo

Filhos da PUC

Ingressos a partir de R$ 15 disponíveis no link

15h

Rust Music Bar (av. Professor Mário Werneck, 50 - Estoril)

Pacato Cidadão + Sexta, ninguém sabe?

Gratuito até às 16h30 pelo link

Distrital

15h

Abre Que To Passanu

Gratuito

15h

Mito Bar (Rua Pium-Í, 672 - Anchieta)

Emoções + Românticos São Loucos + Avôhai + Cavalo Marinho + Cinara + Coco da Gente + Esquina + Então, brilha + Pescadores + Aline Calixto

Ingressos gratuitos com doação de 1kg alimento não perecível

16h

Mercado Distrital de Santa Tereza (rua Ouro Fino, 452 - Cruzeiro)

Cortejo Circuladô

Gratuito

16h

Av. Bernado Monteiro, 28 - Floresta

Cortejo Swing Safado convia Babadan

Gratuito

16h

Conjunto Santa Maria

Cortejo Mora Bloco Convida Carona do Amor

Gratuito

16h

Av. Fleming, 670 - Ouro Preto

Tiete da Vevete

Gratuito

16h

Icognita (av. do Contorno, 8412 - Santo Agostinho)

