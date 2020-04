A Escola Sesc de Ensino Médio manterá abertas até o dia 22 de maio, em seu site, as pré-inscrições para estudantes de todo país para o ano letivo de 2021. Não há cobrança de taxa de inscrição e todo o processo seletivo é gratuito.

As vagas oferecidas para 1ª série do ensino médio no regime integral são reservadas para estudantes que moram no Rio de Janeiro, onde está a sede da instituição. A instituição também oferece vagas em regime residencial, destinadas a candidatos de outros estados brasileiros.

Para participar, os candidatos devem ter concluído ou estar cursando o 9º ano do ensino fundamental e ter nascido entre 1º de janeiro de 2005 e 31 de dezembro de 2007. Segundo informou nesta terça-feira (28) à Agência Brasil o diretor da Escola Sesc de Ensino Médio, Luiz Fernando de Moraes Barros, o edital completo do processo será publicado na página da escola na internet, após o encerramento do período de pré-inscrição. No edital, constarão todos os detalhes do certame, incluindo o número e a distribuição das vagas, além das datas para confirmação de inscrição e demais etapas do processo. Moraes Barros adianta que deverão ser oferecidas cerca de 160 vagas, divididas pelos estados.

Bolsa integral



O diretor da escola explicou que os alunos que vêm de outros estados ficam em regime residencial, convivendo com professores que também residem no campus, com todas as despesas assumidas pelo Sesc. Ele destacou, porém, que “todos os alunos que vêm de outros estados e os do Rio de Janeiro, que são alunos externos em regime integral, têm bolsa de estudo integral, com material escolar e todo o suporte do Sesc”.

Os jovens que forem selecionados receberão bolsa de estudo integral com validade para os três anos do ensino médio, com cobertura das despesas relativas à instrução, livros didáticos e alimentação. Para os estudantes do regime residencial, a bolsa também contempla as despesas relativas à hospedagem. O processo de seleção é composto por prova escrita e objetiva de língua portuguesa, matemática, conhecimento de ciências da natureza e de ciências humanas, redação e entrevista com os jovens e responsáveis. “Porque é preciso que todos estejam aderindo ao projeto que é de imersão”, salientou o diretor. A expectativa é que, até o final do ano, seja divulgado o resultado do processo.

A Escola Sesc de Ensino Médio funciona desde 2008 e atende anualmente 500 alunos das três séries do ensino médio. O ingresso na unidade se dá sempre pela primeira série, “porque a gente deseja que eles vivam essa experiência ao longo dos três anos”. Luiz Fernando de Moraes Barros informou que nos seus 12 anos de funcionamento, a escola já formou 1.586 alunos.

Critérios



As vagas são preferencialmente destinadas a candidatos que sejam dependentes de trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo; estudantes regularmente matriculados em escola da rede de ensino Sesc ou que, ao longo de sua vida, tenham estudado ao menos dois terços do ensino fundamental em escola pública ou na condição de bolsista integral de escola privada; e estudantes que comprovem, por meio de documentos, renda familiar bruta igual ou inferior a três salários-mínimos.

O diretor destacou, entretanto, que os critérios preferenciais não são excludentes, “quer dizer, o processo de admissão é aberto a todos os jovens do país. Os critérios preferenciais pontuam durante o processo de admissão porque, no fundo, o Sesc precisa o tempo todo reafirmar, junto à sociedade, o seu compromisso social que é, justamente, com esses jovens muito talentosos que precisam de uma oportunidade para ter o seu pleno desenvolvimento, mudar sua vida e de suas famílias”.

Após efetuar a pré-inscrição, o candidato e seus responsáveis deverão ficar atentos à página eletrônica da Escola Sesc de Ensino Médio, para acompanhar no edital todas as informações do processo e das próximas fases. “O processo ocupa o ano inteiro”, salientou Barros.

Educação de excelência



A Escola Sesc de Ensino Médio oferece educação de excelência, gratuita e integral para uma comunidade de estudantes de todo país. Inaugurada em 2008, atende cerca de 500 jovens, possibilitando a oportunidade de convívio com a diversidade cultural brasileira através de espaços de experimentação, pesquisa e produção do conhecimento, além de promoção do desenvolvimento humano. A escola está instalada em um campus de 131 mil metros quadrados em Jacarepaguá, zona oeste do Rio de Janeiro, e conta com espaço cultural, laboratórios, biblioteca, ateliês de arte, complexo esportivo, restaurante, além das vilas residenciais.

Segundo o diretor, são muitas as atividades realizadas por ano, fora as ações voltadas para escolas públicas e as comunidades do entorno. “Ela tem diálogo com muitas escolas públicas e com as comunidades carentes do entorno, oferecendo cursos gratuitos. A gente tem um atendimento bastante ampliado”. Moraes Barros disse, ainda, que os 80 professores da Escola Sesc de Ensino Médio, em sua maioria mestres e doutores, se destacam pelo amor que têm pela educação.