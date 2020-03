O prédio do Fórum da Justiça do Trabalho em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, foi interditado na última sexta-feira (28) pelo Corpo de Bombeiros devido ao risco de desabamento. O problema foi ocasionado pelas chuvas dos últimos dias.

De acordo com o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, em Belo Horizonte, a interdição foi feita pelos militares devido a rachaduras no piso, paredes e muros. Por essa razão, uma equipe da Secretaria de Gestão Predial do Tribunal está a caminho da cidade para avaliar a situação e estudar quais serão as medidas cabíveis.

De antemão, a administração do TRT-MG informou que, ainda nesta segunda-feira (2), será publicada uma Portaria suspendendo todos o prazos processuais no Fórum. Atualmente, o expediente no local conta com uma Vara, 12 servidores e uma média de 1.800 processos em tramitação por ano entre novas ações e execuções.