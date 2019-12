Quem for conferir a decoração de Natal da Praça da Liberdade este ano vai contar com banheiros públicos disponibilizados especialmente para o período, no Prédio Rainha da Sucata, que fica na avenida Bias Fortes, número 50. Os equipamentos ficarão disponíveis até o dia 10 de janeiro.

Gratuito, os toaletes ficam abertos abertos todos os dias, das 10h às 22h. A manutenção e administração ficará por conta da empresa de construção MRV. "Desde de janeiro de 2019 estamos cuidando da manutenção da praça. A adoção dos banheiros durante um dos períodos que a praça recebe mais visitantes visa proporcionar às pessoas uma cidade mais limpa e um uso mais consciente dos espaços públicos”, destacou Raphael Lafetá, diretor executivo de relações institucionais.

A iluminação de Natal na Praça da Liberdade foi aberta oficialmente para o público nessa quarta-feira (11). Neste ano, a Câmara dos Dirigentes Lojistas assumiu parte dos custos da ação, que conta com cerca de 1.500 jogos de micro lâmpadas de LED e mais de 300 jogos de strobos. Segundo a CDL-BH, as lâmpadas foram dispostas para formar imagens como estrelas e árvores natalinas, sendo iluminados canteiros, palmeiras, fonte, coreto da praça, calçadas e alamedas.

Pela primeira vez, para realizar a iluminação da praça, a Cemig uniu forças com a CDL/BH, a MRV, o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico (Iepha), o Circuito Praça da Liberdade, o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) e a Gerdau. O orçamento foi bem mais enxuto do que em anos anteriores.

O Natal na Praça da Liberdade poderá ser conferido até o dia 6 de janeiro.

