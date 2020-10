Um prédio de dez andares no bairro Santa Mônica, na região da Pampulha, pegou fogo na madrugada deste sábado (17), a partir de o superaquecimento de um cano que distribui os cabos para os apartamentos.

O fogo teria começado no quadro de distribuição de um dos blocos, entre os quarto e quinto andar, alastrando-se para outros andares. Alguns moradores tiveram dificuldades para sair de seus apartamentos, já que havia muita fumaça.

As chamas teriam se concentrado nas áreas comuns do prédio, sem atingir as unidades

Com o acionamento de quatro viaturas do Corpo de Bombeiros, as chamas foram controladas, com o edifício sendo evacuado durante a atuação. Não houve relato de feridos.