Morar em uma ilha, comprar uma fazenda para criar gado, viajar pela América do Sul de moto, ajudar a família, abrir uma ONG de proteção aos animais, aplicar a grana e viver dos rendimentos. Esses são apenas alguns dos sonhos de apostadores mineiros que podem se concretizar em 2019 caso faturem a Mega-Sena da Virada. O prêmio, que será sorteado hoje, a partir das 20h, chega a R$ 280 milhões.

Durante a última semana, as lotéricas da capital e da Grande BH ficaram abarrotadas. Até quem não tem o costume de jogar aproveitou para fazer uma fezinha e correr o risco de entrar no Ano Novo milionário. Afinal, com dinheiro a perder de vista, é possível comprar 56 mil iPhones X, 17 jatinhos e até duas ilhas particulares com iates de luxo.

O pedreiro Edimar Pereira, de 38 anos, planeja morar com os filhos Matheus e Miguel Coutinho, de 19 e 8, na Ilha de Marajó, no Pará. Ele conta que não tem o hábito de jogar na Mega-Sena, mas foi incentivado pelo mais velho a apostar dessa vez.

“Não dá nem para ter ideia do que faria com essa grana. Mas ficaria sossegado, bem tranquilo”, diz Edimar Pereira.

Embora muitas pessoas não acreditem que um raio caia duas vezes no mesmo lugar, o economista Gustavo Tertuliano, de 65 anos, não perde a fé de ser premiado de novo no concurso. Há quatro anos, diz, ele acertou cinco de seis números da Mega e levou para casa R$ 127 mil. O dinheiro foi aplicado em títulos do Tesouro Nacional.

E vale até apelar para a matemática na tentativa de se tornar um milionário. Jogador há uma década, Gustavo já tentou fazer planilhas de análise combinatória para identificar as dezenas que mais saem. Mesmo assim, acredita que a sorte é a grande responsável por definir quem vai levar a bolada.

“Cheguei à conclusão de que a escolha de números é aleatória mesmo. Semana passada ganhei R$ 726”.

O professor Lúcio Antônio dos Santos, de 58 anos, não se considera sortudo, mas, mesmo assim, já tem planos bem traçados para os milhões.

“Não consigo gastar esse dinheiro todo, mas irei investir em fazendas em Rondônia e no Mato Grosso para criar gado e manter plantações”, afirma Lúcio, que fez uma dezena de apostas para a edição deste ano.

Como apostar

Para quem deixou para a última hora ainda dá tempo de jogar. Lotéricas receberão as apostas até as 16h. Também é possível concorrer pelo portal loteriasonline.caixa.gov.br.

Com uma aposta simples de seis números, a chance de ganhar é de uma em 50.063.860. Já com a maior quantidade (15), que custa R$ 17.517,50, a possibilidade é de uma em 10 mil. O sorteio será transmitido ao vivo pela TV Globo.