A Polícia Civil deflagrou uma megaoperação, nesta quarta-feira (14), para combater o tráfico de drogas em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Dentre os detidos está um homem apontado como "príncipe do tráfico". O suspeito, que também é conhecido como "Ninica", foi detido mediante mandado de prisão expedido pela Justiça mineira.



No total, cerca de 100 policiais civis cumprem 47 ordens judiciais, sendo 20 de prisão e 27 de busca e apreensão. Até as 8h30, dez suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas já haviam sido presos. Veículos que supostamente seriam usados no crime também foram apreendidos.



A operação, coordenada pela delegada Bianca Prado, ocorre simultaneamente nos bairros Kennedy e Bom Jesus.