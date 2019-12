A inauguração da iluminação de Natal da Praça da Liberdade em 2019 só acontece oficialmente na quarta-feira (11), porém, aqueles que passavam pelo local por volta das 19h desta terça-feira (10) tiveram cerca de 10 minutos para apreciar o visual do local, um dos principais pontos turísticos de Belo Horizonte, quando as luzes foram ligadas para um último teste antes do lançamento.

Neste ano, a Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL-BH) assumiu parte dos custos da ação, que contará com cerca de 1.500 jogos de micro lâmpadas de LED e mais de 300 jogos de strobos. Segundo a entidade, as lâmpadas serão dispostas para formar imagens como estrelas e árvores natalinas, sendo iluminados canteiros, palmeiras, fonte, coreto da praça, calçadas e alamedas.



O teste teve início por volta das 19h desta terça-feira e durou apenas cerca de 10 minutos O teste teve início por volta das 19h desta terça-feira e durou apenas cerca de 10 minutos

Neste ano, os gastos de R$ 500 mil foram divididos entre diversas entidades - orçamento bem mais enxuto do que nos últimos anos. Pela primeira vez, para realizar a iluminação da praça, a Cemig uniu forças com a CDL/BH, a MRV, o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico (Iepha), o Circuito Praça da Liberdade, o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) e a Gerdau.

Confira um vídeo feito pela reportagem do Hoje em Dia na praça durante o teste:

Veja outras fotos do local: