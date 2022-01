Belo Horizonte se despede da tradicional iluminação natalina na Praça da Liberdade, região Centro-Sul de BH, nesta quinta-feira (6), a partir das 16h. O último dia de luzes será marcado por apresentações das tradicionais Folias de Reis com a participação do multiartista Maurício Tizumba.

Às 16h, em frente ao prédio do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (Iepha-MG), serão realizados cortejos de Folia de Reis vindos de Itapecerica, no Centro-Oeste do Estado.

Mais tarde, às 18h, Maurício Tizumba se apresenta acompanhado de mais de 60 congadeiros, abrindo a última noite de iluminação natalina na praça e também encerrando o projeto cultural Luzes da Liberdade.

As apresentações são abertas ao público e a iluminação de Natal ficará acesa até as 23h desta quinta.

O Dia de Reis, comemorado em 6 de janeiro, encerra as festividades de Natal na tradição cristã, simbolizando a chegada dos Reis Magos ao local de nascimento do menino Jesus. Neste ano, a Folia de Reis comemora o quinto aniversário do reconhecimento da manifestação popular como Patrimônio Cultural de Minas Gerais. O Iepha-MG conta com mais de 1.600 grupos de reinado e congado cadastrados no Estado.

