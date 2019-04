Em clima de brincadeira de criança, cerca de 2 mil pessoas compareceram à Praça do Papa para fazer enormes bolhas de sabão neste domingo (7), durante a quinta edição do Festival Bolhas Gigantes.

Para para participar do evento, que acontece até às 18h30, basta trazer o próprio brinquedo e um pouco de água e sabão líquido. A brincadeira é uma iniciativa dos coletivos Flutua Bolha e Garota das Bolhas, de Belo Horizonte, com participação do Bolhas Mágicas, do Rio de Janeiro, e do Show de Bolha, de São Paulo.

Segundo uma das organizadoras, Camila Peles, conhecida por seu trabalho como Garota das Bolhas, a ideia do festival é propiciar um momento de diversão coletiva. "É uma brincadeira que está no imaginário de muita gente. Então, além de ensinarmos a quem não sabe fazer o acessório e conseguir acertar a bolha gigante, a gente também une pessoas", diz Camila.

Para quem não trouxer os materiais necessários, a organização disponibiliza palitos de churrasco e detergente líquido.