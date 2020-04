A partir deste sábado (4), as praças da Liberdade, no bairro Funcionários e JK, no Sion, ambas na região Centro-Sul da capital, serão fechadas pela Prefeitura de Belo Horizonte, por tempo indeterminado, como medida de segurança contra o avanço do coronavírus.

Segundo a PBH, os espaços serão cercados com grades e a Guarda Municipal manterá agentes fixos nos locais para garantir o respeito ao isolamento. Na noite desta sexta (3), já era possível ver parte da Praça da Liberdade, habitualmente ocupada para a prática de atividades físicas e por famílias, cercada por grades.

Ainda conforme a prefeitura, outros espaços passam por avaliação e também poderão ser fechados. "A medida busca proteger a saúde da população e evitar a aglomeração de pessoas, o que torna o ambiente propício para a proliferação da Covid-19", informou a PBH em nota.