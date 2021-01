A polêmica envolvendo os gastos do governo federal com alimentos, como os R$ 15 milhões em leite condensado, teve mais uma repercussão nesta quarta-feira (27). Pela manhã, o filho do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e deputado federal, Eduardo Bolsonado (PSL), tentou justificar a compra dos produtos por meio do Twitter.

A argumentação foi feita em uma sequência de seis publicações. Em uma dela, o parlamentar disse que o produto é um item calórico, indicado para “quem faz muitas atividades físicas”, além de servir como base para elaboração de outros alimentos “comuns à mesa dos brasileiros, como bolo”.

Antes dessa postagem, ele já havia dito que “leite condensado não se mistura com pão com mortadela”, referindo-se ao termo utilizado para descrever pessoas ligadas ao PT. O deputado afirmou, ainda, que há sempre um “objetivo de criar narrativas para desgastar o presidente”.

Em seguida, Eduardo Bolsonaro diz que o produto virou uma marca de Jair Bolsonaro e compartilhou uma imagem com gráficos, onde mostra que parte do valor foi gasto com o Ministério da Defesa.

3) Falando meias verdades e ignorando o teor completo da informação, algo que para ser buscado necessita de tempo e pesquisa nem sempre ao alcance dos brasileiros foi deixado de lado que dos R$ 15,6 milhões só para o Ministério da Defesa (MD) vão R$ 14,2 milhões (91%). pic.twitter.com/ZhociBNdFg — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) January 27, 2021

O deputado afirmou que o ministério abriga as Forças Armadas, com um efetivo de 334 mil pessoas em serviço e que, com este valor, é possível comprar pouco mais de 6,5 mil latas de leite condensado por dia, o que considera “algo bem razoável para uma tropa de 334.000 militares”.

Após as justificativas, o parlamentar argumentou que não há qualquer suspeita de desvio ou superfaturamento, apontados por “afoitos que já pediram o impeachment de um presidente honesto”, finalizou.

5) ...vide ainda que o item é um produto calórico indicado a quem faz muitas atividades físicas e serve de base para a elaboração de vários outros alimentos comuns a mesa dos brasileiros como bolos. — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) January 27, 2021

Gastos

Os gastos alimentícios do ano passado somaram mais de R$ 1,8 bilhão. Destacam-se os R$ 15 milhões pagos em leite condensado, R$ 2,2 milhões em chicletes e R$ 32,7 milhões em pizza e refrigerante. Ao todo, o governo aumentou em 20% o valor na comparação com 2019.

Parlamentares formalizaram uma representação no Tribunal de Contas da União (TCU) pedindo a abertura de investigação. O pedido, protocolado pelo senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) e os deputados federais Tabata Amaral (PDT-SP) e Felipe Rigoni (PSB-ES), alega que o aumento das despesas fere o princípio da moralidade administrativa.

O deputado David Miranda (PSOL-RJ) e as deputadas Fernanda Melchionna (PSOL-RS), Sâmia Bomfim (PSOL-SP) e Vivi Reis (PSOL-PA) registraram uma ação para que o procurador-geral da República, Augusto Aras, abra uma investigação.

Durante a noite de terça (26), até às 8h de hoje, o Portal da Transparência, sistema do governo federal para prestar contas dos gastos públicos, saiu do ar devido ao volume "fora do habitual" de acessos, segundo divulgado pela Controladoria-Geral da União (CGU).

"No início da noite, os acessos continuaram bastante elevados, o que aparentemente acabou por acarretar a instabilidade e a consequente indisponibilidade de acesso ao Portal", explicou o órgão.

