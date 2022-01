O período para pagamento do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) de 2022 com desconto em Belo Horizonte expira nesta quinta-feira (20). Os contribuintes que quitarem ao menos duas parcelas do tributo dentro do prazo terão 10% do valor abatido.

As guias físicas para pagamento antecipado foram enviadas para os endereços nas primeiras semanas do ano. Elas também podem ser emitidas pelo site da prefeitura, pelo APP PBH nos smartphones e em qualquer agência dos Correios da capital.

Até 17 de janeiro, 136 mil contribuintes pagaram o imposto integralmente e outros 30 mil fizeram pagamentos parciais, também aproveitando o desconto. A arrecadação total do período foi de mais de R$ 303 milhões.

As guias para pagamento parcelado e sem desconto do IPTU ficam disponíveis a partir da sexta-feira (21), também no site e aplicativo da prefeitura e nos Correios. O tributo pode ser dividido em até 11 vezes, com o primeiro vencimento em 15 de fevereiro e depois no dia 15 dos meses subsequentes ou na próxima data com expediente bancário.

