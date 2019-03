O prazo para apresentação de propostas de requalificação de baixios de sete viadutos do Complexo da Lagoinha, na região Noroeste, termina nesta quarta-feira (27). O edital, que já estabelece as diretrizes para o uso de cada um dos espaços, pode ser conferido no portal da Prefeitura.

As áreas a serem utilizadas são os baixios A e B do viaduto Leste, o espaço do viaduto Sarah Kubitschek, os baixios A, B e C do viaduto Nansen Araújo e o do viaduto Senegal. As propostas devem ser encaminhados pelo e-mail: consulta.baixiosdeviadutos@pbh.gov.br. A mensagem deve conter todos os documentos previstos, além do nome completo do proponente, se pessoa física, ou representante legal, se pessoa jurídica, endereço completo e contato. Os interessados podem apresentar soluções para um, mais de um ou todos os espaços

De estacionamento. a posto de gasolina e quadra poliesportiva, mercado de produtos orgânicos ou feira permanente de artesanatos, são algumas das possibilidades de uso recomendadas pela PBH. Os projetos devem considerar as potencialidades de uso de cada área e adotar medidas para minimizar os impactos gerados à vizinhança e ao trânsito, além de garantir a segurança.

As ideias serão analisadas pela Comissão Especial Avaliadora de Propostas para Utilização das Áreas de Baixios de Viadutos. O relatório final será publicado no Diário Oficial do Município, em até 20 dias após o término do prazo de apresentação das propostas.