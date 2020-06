Esta segunda-feira (30) é o último dia para a retirada das cestas básicas referentes ao mês de junho, distribuídas pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) nas redes de supermercados da capital.

De acordo com o executivo municipal, têm direito pessoas em vulnerabilidade social e familiares de alunos do ensino fundamental da rede municipal de ensino da capital mineira.

Ao todo, 160 lojas de quatro redes parceiras fazem a distribuição das cestas básicas, levando em consideração a proximidade do endereço informado no momento do cadastro.

Para retirar o benefício, é necessário levar ao supermercado o voucher eletrônico gerado no site e um documento oficial com foto e CPF.

Agora, a partir de amanhã (1º), será aberta a consulta dos locais e o calendário de entrega das cestas referente ao mês de julho. As entregas começam na sexta-feira (3).

Auxílio

Esse auxílio é uma medida adotada pela PBH para atenuar os efeitos da paralisação de atividades em função da pandemia do novo coronavírus.

Confira abaixo os grupos beneficiários que podem retirar as cestas:

• Famílias moradoras de Belo Horizonte com renda familiar de até meio salário mínimo cadastradas no Cadúnico;

• Trabalhadores ambulantes licenciados e camelôs com deficiência licenciados que atuam nas ruas da capital, camelôs integrantes da operação urbana do hipercentro, engraxates e lavadores de carros licenciados, trabalhadores em shoppings licenciados integrantes da operação urbana;

• Catadores de materiais recicláveis cooperados da SLU, da Ancat e que se cadastraram para atuar no carnaval;

• Beneficiários do programa bolsa moradia;

• Agricultores urbanos;

• Estudantes da educação de jovens e adultos (EJA) que não acessaram a cesta pelos cadastros anteriores;

• Famílias residentes em aglomerados (vilas e favelas) e ocupações, mas que não estão nos cadastros anteriores e integram o sistema do Sistema Único de Saúde;

• Público com medidas protetivas;

• Permissionários do serviço de transporte suplementar;

• Transportadores escolares;

• Carroceiros;

• Estudantes da rede municipal de ensino.

