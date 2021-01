O valor médio das mensalidades em escolas particulares de Belo Horizonte apresentou ligeiro aumento para o período de 2021 na comparação com o ano passado, mostrou pesquisa do Mercado Mineiro, divulgada nesta segunda-feira (4).

O estudo foi feito em 42 instituições da capital e foram consultadas as mensalidades da 1ª à 9ª série do ensino fundamental e do 1º ao 3º ano do ensino médio, nos dias 27 e 28 de dezembro.

O maior aumento foi encontrado na 5ª série (ensino fundamental), em que o valor passou de R$1.320,87 para R$1.330,11 - subida de 0.70%. Veja outros aumentos:

7ª serie do ensino fundamental: preço médio passou de R$1.445,16 em 2020 para R$1.454,66 em 2021 - aumento de 0.66%;

1º ano do ensino médio: preço médio passou de R$1636,50 para R$1.644,30 - aumento de 0,48%.

Já a mensalidade do 3º ano do ensino médio apresentou queda: o preço médio passou de R$1.828,44 para R$1.813,72 - redução de 0,81%.

Variações entre escolas

O Mercado Mineiro também pesquisou a variação de preços de mensalidades entre os colégios de Belo Horizonte. A maior diferença foi encontrada no 3º ano do ensino médio, cujo valor variou 249%, custando de R$795,00 até R$2.774,00. Veja outros:

Ensino fundamental

1ª série: mensalidades podem custar de R$836,00 a R$1.900,00 - variação de 127%;

2ª a 5ª série: de R$839,00 até R$1.900,00 - variação de 126%;

5ª série: de R$839,00 até R$1.939,00 - variação de 131%;

6ª, 7ª e 8ª séries: apresentaram valores de mensalidade que variam entre R$965,00 a R$1.936,00, o que representa uma variação de 101%.

Ensino médio

1º e 2º ano: mensalidades podem custar de R$795,00 até R$2.399,00 - variação de 201%;

3º ano: de R$795,00 até R$2.774,00 - variação de 249%.

"É importante ressaltar que a qualidade de ensino, carga horária, infraestrutura e a metodologia aplicada por cada escola, podem até justificar as diferenças de preços, entre as escolas. As mensalidades também podem mudar de acordo com o dia do pagamento", afirmou Feliciano Abreu, economista e diretor do Mercado Mineiro.

A pesquisa completa está disponível no site.