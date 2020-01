O site de pesquisas Mercado Mineiro divulgou, nesta segunda-feira (6), os custos médios para a compra do gás de cozinha na Grande BH. Segundo o estudo, o preço do item pode variar até 53%, como é o caso do botijão de 13 kg retirado na loja, que pode custar de R$ 61,99 a R$ 95. Já o mesmo produto para entrega em casa tem variação de 46%, com valor entre R$ 65 e R$ 95.

A pesquisa foi feita nas últimas quinta (2) e sexta-feiras (3) em 114 depósitos da região. O Mercado Mineiro também levantou o aumento de preço do produto. Veja tudo abaixo:

Variação de preços

Botijão de 13 kg

Entregue em casa: entre R$ 65 e R$ 95 - variação de 46%;

No depósito: entre R$ 61,99 e R$ 95 - variação de 53%.

Cilindro de 45 kg

Entregue em casa: de R$ 280 até R$ 395 - variação de 41%;

No depósito: de R$ 260 a R$ 395 - variação de 51%.

Vasilhame do botijão de 13 kg:

entre R$ 100 e R$ 180 - variação de 80%.

Vasilhame do cilindro de 45kg:

de R$ 240 a R$ 380 - variação de 58%.

Aumento de preços

Botijão de 13 kg

Em casa: de R$ 77,12 em dezembro de 2019 para R$ 77,51 em janeiro de 2020 - aumento de 0,51%;

No depósito: de R$ 70,83 em dezembro de 2019 para R$ 71,19 em janeiro de 2020 - aumento de 0,51%.

A pesquisa também mostrou o aumento dos preços médios dos últimos 12 meses (de janeiro de 2019 com janeiro de 2020). O botijão de 13 kg (no depósito), que custava R$ 70,39, subiu para R$71,19, um aumento de 1,14%.

Já o botijão de 13 kg entregue no próprio bairro subiu de R$ 76,88 em janeiro de 2019 para R$ 77,51 em janeiro de 2020 - um aumento de 0,82%. O cilindro de 45 kg entregue no próprio bairro subiu 0,97%, passando de R$ 309,70 para R$ 312,70, um aumento de 0,97%.

A pesquisa completa está disponível no site Mercado Mineiro.