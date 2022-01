A passagem dos ônibus metropolitanos de Belo Horizonte vai ficar mais cara a partir desta segunda-feira (31). O preço médio das tarifas, que variam conforme a linha, passa de R$5,85 para R$ 6,60, de acordo com a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade (Seinfra).

O percentual do reajuste considera a inflação do período e o valor de atualização do óleo diesel, segundo o órgão. "Essa atualização é necessária para garantir a operacionalização do sistema e evitar que empresas fiquem sem condições de ofertar as linhas cumprindo o quadro de horários definidos no contrato", completou.

De acordo com o chefe da pasta, Fernando Marcato, o reajuste anual é previsto em contrato, "e não significa aumento da tarifa pelo Governo do Estado, mas a recomposição da perda inflacionária". As empresas que operam o sistema pediram aumento de 53,36% na tarifa, mas a aferição da Seinfra determinou alteração de 13%.

Novo quadro de horários

A partir de terça-feira (1), todas as 606 linhas do transporte metropolitano voltarão a operar com o mesmo quadro de horários do período pré-pandemia. Segundo a Seinfra, 2.557 veículos cirulam diariamente pela Grande BH, e atualmente realizam uma média mensal de 450 mil viagens.

