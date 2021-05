Os preços médios de carnes bovinas, suínas e frangos tiveram aumentos de até 14,5% em Belo Horizonte e cidades da região metropolitana nos primeiros quatro meses deste ano. Além disso, a variação de valores desses alimentos entre os estabelecimentos pesquisados chegou a até 221%, como é o caso da bisteca suína.

As conclusões são de uma pesquisa do Mercado Mineiro, divulgada nesta segunda-feira (3). De acordo com o site, o maior acréscimo ocorreu no preço médio do quilo da costelinha, que passou de R$ 21,16 para R$ 24,24 - reajuste de 14,54%. O estudo foi feito em 38 lojas, entre quarta-feira (28) e sexta-feira (30).

"Os aumentos dos preços das carnes bovinas, suínos e frangos estão preocupantes para o consumidor e donos de casas de carnes", informou o Mercado Mineiro, em nota. Veja como subiram os preços médios:

Carne de boi (preço médio do quilo)

Maminha: de R$ 38,73 para R$ 41,37 - aumento de 6,82%;

Acém: de R$ 29,60 para R$ 31,24 - aumento de 5,53%;

Patinho: de R$ 35,97 para R$ 37,80- aumento de 5,08%.

Carne suína (preço médio do quilo)

Costelinha: de R$ 21,16 para R$ 24,24 - aumento de 14,54%;

Pezinho suíno: de R$ 10,81 para R$ 12,29 - aumento de 13,68%;

Toucinho para torresmo: de R$ 10,60 para R$ 11,58 - aumento de 9,20%;

Pernil com osso: de R$ 17,18 para R$ 18,09 - aumento de 5,29%.

Carne de frango (preço médio do quilo)

Peito resfriado: de R$ 9,99 para R$ 10,56 - aumento de 5,72%;

Coxa e sobrecoxa: de R$ 10,25 para R$10,74 - aumento de 4,76%.

Variação de preços

A maior variação de preços entre os estabelecimentos pesquisados foi de 102% e foi registrada no quilo da picanha bovina, que pode custar de R$ 37,99 até R$ 76,90. Veja mais variações abaixo:

Carne bovina (quilo)

Filé mignon: de R$ 39,99 até R$ 76,90 - variação de 92%;

Chã de fora: de R$ 29,99 até R$ 54 - variação de 80%;

Fraldinha: de R$ 28,99 até R$ 49,90 - variação de 72%;

Alcatra: de R$ 36,49 até R$ 59,95 - variação de 64%;

Contra-filé: de R$ 36,99 até R$ 59,95 - variação de 62%.

Carne suína (quilo)

Bisteca com costela: de R$ 13,99 até R$ 44,95 - variação de 221%;

Lombo inteiro: de R$ 12,99 até R$ 32,95 - variação de 153%;

Pernil com osso: de R$ 13,99 até R$ 32,95 - variação de 135%;

Salsicha: de R$ 6,99 até R$ 15 - variação de 114%;

Toucinho para torresmo: de R$ 14,99 até R$ 29,95 - variação de 99%.

Frango e peru (quilo)

Coração de frango: de R$ 19,90 até R$ 39,95 - variação de 100%;

Coxa e sobrecoxa de frango: de R$ 8,35 até R$ 15,95 - variação de 91%;

Peito de frango resfriado: de R$ 8,99 até R$ 13,95 - variação de 55%;

Frango resfriado: de R$ 7,95 até R$ 11,95 - variação de 50%;

Pescoço de peru: de R$ 16,99 até R$ 23,90 - variação de 40%.

