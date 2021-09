O preço do gás de cozinha pode chegar a R$ 125 em Belo Horizonte. A conclusão é de uma pesquisa do site Mercado Mineiro, realizada entre os dias 5 e 9 de setembro, com representantes de 102 estabelecimentos, e divulgada nesta segunda-feira (13).

De acordo com o instituto, o consumidor precisa pesquisar valores: isso porque a variação pode chegar a 66%, como é o caso do cilindro de 45 quilos, vendido na portaria do fornecedor: ele pode ser encontrado por preços entre R$ 300 e R$ 498. Para entrega em casa, a diferença é de 42%, com preços entre R$ 350 e R$ 498.

Já o botijão comum (de 13 quilos) é comercializado por valores entre R$ 88 e R$ 125 (delivery) - variação de 42%. Na portaria, o item é encontrado entre R$ 95 e R$ 125 (31,58% de diferença).

Preços médios

O estudo do Mercado Mineiro também apontou que o preço médio do gás de cozinha aumentou muito de janeiro a julho deste ano. Veja abaixo:

- Botijão de 13 quilos (delivery): custava R$ 84,81 em janeiro e passou para R$ 106,42 em julho - aumento de 25,48% ou R$ 21,61;

- Botijão de 13 quilos (no fornecedor): custava R$ 77,83 em janeiro e passou para R$ 98,21 em julho - aumento de 26,19% ou R$ 20,38;

- Cilindro de 45 quilos (delivery): custava R$ 342,73 em janeiro e passou para R$ 407,51 em julho - aumento de 18,90% ou R$ 64,78;

- Cilindro de 45 quilos (no fornecedor): custava R$ R$ 328,87 em janeiro e passou para R$ 383,66 em julho - aumento de 16,66% ou R$ 54,79.

"Quando comparamos os preços médios somente nos últimos dois meses, os aumentos são bem consideráveis", informou o instituto, em nota. Veja abaixo a comparação de preços de junho para julho:

- Botijão de 13 quilos (delivery): custava R$ 99,87 em junho e passou para R$ 106,42 em julho - aumento de 6,56% ou R$ 6,55;

- Botijão de 13 quilos (no fornecedor): custava R$ 91,75 em junho e passou para R$ 98,21 em julho - aumento de 7,04% ou R$ 6,46.

