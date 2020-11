O preço médio do prato feito em restaurantes de Belo Horizonte subiu pouco mais de 20% entre os meses de fevereiro e novembro deste ano. A conclusão é de uma pesquisa do MercadoMineiro, divulgada nesta segunda-feira (16).

O estudo, realizado na quinta (12) e sexta-feiras (13) passadas em restaurantes e self-services de BH, mostrou que o PF passou de R$17,09 para R$20,60 - aumento de 20,51%.

No mesmo período, outros itens ficaram mais caros: o valor do marmitex grande passou de R$14,08 para R$17,68 - alta de 25,6%. Já o item pequeno subiu menos: de R$10,65 para R$13,07, aumento de 22,69%.

O valor médio do quilo do self-service subiu 10%: de R$44,47 para R$48,93. Alta também no suco de laranja natural, que pulou 3,95%, passando de R$5,29 para R$5,50.

Variações entre restaurantes

A pesquisa do MercadoMineiro identificou que as variações de preço entre os estabelecimentos pode chegar a 649%, como é o caso do valor da comida a quilo, que pode custar de R$12,00 até R$89,90.

"As variações entre os estabelecimentos são sempre muito grandes e justificáveis em virtude da variedade de opções, localização e em alguns casos devido a qualidade", informou o instituto.

Já o valor do prato feito pode oscilar entre R$12,00 e R$42,90 com uma variação de 257%. Veja outros preços: