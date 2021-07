O valor do quilo do pão francês subiu, em média, 9,97% nos últimos 12 meses em Belo Horizonte. Os dados são de uma pesquisa divulgada, nesta segunda-feira (26), pelo site Mercado Mineiro.

O levantamento foi realizado em 29 padarias da capital, entre os dias 20 e 23 de julho deste ano. As variações de preços entre estes locais chegam a 73%, com custo entre R$ 11,49 a R$ 19,90. Em relação ao preço médio de julho de 2020 a julho de 2021, o quilo subiu de R$14,00 para R$15.40.

Já o pão doce subiu de R$15,97 para R$18,07, um aumento de 13%. Entre as padarias, ele pode ser encontrado entre R$11,49 e R$32,40, uma variação de 182%. O quilo do pão sovado pode custar entre R$12,00 e R$32,90 (174%).

Variação de outros itens

Ainda de acordo com o estudo, o valor do leite integral pode custar entre R$4,25 e R$5,99 (41%). O leite tipo C de saquinho pode custar de R$3,50 até R$5,00, com uma variação de 42%. O quilo da Mussarela pode ser encontrado por R$29.90 até R$57,90 (93%).

O cafezinho na padaria pode variar entre R$1 e R$1,95, com uma variação de 95%. O pão de queijo custa entre R$2 e R$3,90 (95%) e pão com manteiga entre R$1,65 e R$2,80 (70%).

Veja a pesquisa completa aqui.

