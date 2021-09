O prefeito de Barão de Cocais, na Região Central de Minas, poderá ser preso por furar a fila da vacinação contra a Covid-19. Décio Geraldo dos Santos e a esposa teriam sido imunizados em fevereiro, contrariando o Plano Nacional de Imunização (PNI) e o cronograma municipal.

À época, o município havia autorizado a aplicação dos produtos apenas em profissionais da saúde diretamente envolvidos no enfrentamento da doença. O casal foi denunciado por crime de responsabilidade. A pena prevista é de reclusão de 2 a 12 anos.

Segundo a Denúncia da Procuradoria de Justiça Especializada no Combate aos Crimes Praticados por Agentes Políticos Municipais, o prefeito “com o poder de gerência sobre a política de vacinação e ciente das normas atinentes, decidiu ser vacinado, bem como determinou que sua esposa igualmente o fosse, em detrimento dos indivíduos que deveriam e mereciam receber a vacina em primeiro lugar”.

Em 11 de fevereiro, a cidade recebeu do Ministério da Saúde a primeira remessa de vacinas, com 609 doses, que deveriam ser aplicadas nos grupos prioritários. De acordo com o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), o mandatário alegou que estava exercendo a atividade de dentista quando foi vacinado.

Porém, conforme o Procedimento Investigatório Criminal (PIC) aberto para apurar o caso, "não há nada demonstrando que tais serviços foram por ele realizados". Sobre a esposa, não há comprovações de que ela é dentista nem que estivesse exercendo a profissão na ocasião da vacinação.

O MP requer condenação nas sanções do artigo 1º, I, do Decreto-Lei 201/67, que considera crime de responsabilidade apropriar-se de bens ou rendas públicas ou desviá-los em proveito próprio.

Em nota, Décio afirmou que "toda Barão de Cocais pode ser testemunha" de que ele atuava com dentista na data da imunização. Ele disse que irá contribuir com as investigações. Veja o comunicado na íntegra:

"Recebi nessa quinta-feira, dia 02 de setembro, a denúncia do Ministério Público de Minas Gerais sobre suspeitas referentes à minha vacinação e da minha esposa durante a campanha de imunização contra a Covid-19.

De acordo com o que foi noticiado pelo Ministério Público, não foi demonstrado que eu atuava como dentista. Bom, isso simplesmente não procede e acredito que toda Barão de Cocais pode ser testemunha disso.

Tenho imenso respeito pelo MP e pelos órgãos de investigação. Mas como todos vocês sabem, somos dentistas e fomos vacinados, assim como demais profissionais, após todos os da linha de frente do Serviço Público no combate à Covid. Outros dentistas e trabalhadores da saúde também receberam a primeira dose naquele momento.

Meu trabalho como dentista, graças a Deus, é conhecido por todos e minha esposa, além de profissional atuante, é diretora da clínica onde trabalhamos.

Confio na Justiça e continuarei colaborando com as investigações, como já vinha fazendo. Estou, como sempre estive, aberto a prestar os esclarecimentos e com a consciência tranquila, independentemente da aceitação ou não da denúncia.

Me orgulho da minha profissão de dentista, dos meus pacientes e das minhas funções como prefeito. Jamais desrespeitaria esses compromissos que assumi quando me formei e quando tomei posse como prefeito municipal.

Como todos os desafios já superados, tenho certeza que mais esse também será.

Vamos com fé. Obrigado pelo apoio de sempre! Um forte abraço."

